POL-PPWP: Erpressungsversuch mit Intim-Video

Kaiserslautern (ots) - Ein 31-jähriger Mann wird verdächtigt am Samstagnachmittag in der Fruchthallstraße eine Gruppe Jugendlicher mit Tierabwehrspray besprüht zu haben. Mehrere Jugendliche, sowie Passanten erlitten Reizungen der Atemwege und Augen. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt. Ein Jugendlicher kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der 31-Jährige konnte im Nahbereich angetroffen werden. Er ...

mehr