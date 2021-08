Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei hat Augenmerk auf Verkehrstüchtigkeit

Kaiserslautern (ots)

Bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet sind der Polizei am Mittwoch mehrere Fahrzeugführer aufgefallen, die unter dem Einfluss von Drogen standen.

Am frühen Abend kontrollierten die Beamten einen 20-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Nähe des Willy-Brandt-Platzes. Er zeigte drogentypische Ausfallerscheinungen, lehnte aber einen freiwilligen Urintest ab. Deshalb nahm ihn die Polizei mit zur Dienststelle. Dort wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen.

Um 20 Uhr geriet in der Ländelstraße ein Autofahrer in den Fokus der Streife. Auch bei dem 28-Jährigen stellten die Polizisten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Auch bei dem 28-jährigen Beschuldigten wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Schließlich endete auch für einen 32-Jährigen die Fahrt mit seinem Transporter um 22.30 Uhr. Die Beamten kontrollierten den Mann in der Mainzer Straße. Er gab an, dass er Cannabis-Schmerzpatient sei und am Wochenende zuletzt Cannabis konsumiert habe. Da der Verdacht bestand, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen fuhr, untersagte ihm die Polizei die Weiterfahrt. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Autoschlüssel übergab er anschließend seinem Beifahrer. So konnten sie ihre Fahrt fortsetzen.

Auf die drei Fahrer kommen Anzeigen wegen einer Trunkenheitsfahrt zu. |mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell