Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebstahl

Kaiserslautern (ots)

Ein 45-Jähriger ist am Samstag in einem Einkaufsmarkt in der Merkurstraße Opfer von Taschendieben geworden. Nach Angaben des Mannes wurde ihm unbemerkt die Geldbörse aus der hinteren Hosentasche gezogen. Zusammen mit dem Portemonnaie wurden Personalausweis, Führerschein und Bankkarte gestohlen. Einen Hinweis auf mögliche Täter konnte der Mann nicht geben - es war ihm niemand aufgefallen. Er konnte leider auch keine konkrete Situation nennen, in der die Täter zugegriffen haben könnten. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell