Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel aus der Tasche gezogen

Kaiserslautern (ots)

Taschendiebe haben sich am Mittwochnachmittag offenbar in einem Supermarkt in der Augustastraße herumgetrieben. Einer Kundin wurde gegen 16 Uhr unbemerkt der Geldbeutel aus der Tasche gezogen.

Wie die 64-Jährige der Polizei meldete, muss es nach dem Bezahlen an der Kasse zu dem Diebstahl gekommen sein. Demnach hatte die Frau ihre Waren bezahlt und danach die Geldbörse in ihre Umhängetasche gesteckt. Als sie wenige Minuten später zu Hause ankam, war der Geldbeutel nicht mehr da.

Die 64-Jährige lief daraufhin zurück zum Supermarkt, sie fand das Portemonnaie aber weder unterwegs, noch hatte es jemand im Markt abgegeben. Einen Hinweis auf einen Tatverdächtigen konnte die Frau nicht geben; es war ihr niemand aufgefallen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell