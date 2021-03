Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Einfamilienhaus

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind am Freitagmorgen "Auf dem Bännjerrück" in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Diebe hebelten ein Fenster im rückwärtigen Bereich auf und entwendeten Elektrogeräte, sowie Modeschmuck. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die am Freitag zwischen 07:15 Uhr und 08:10 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit er Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 396-2620 in Verbindung zu setzen.|gra

