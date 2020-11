Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Auf nassem Laub Kontrolle verloren

Olsbrücken (Kreis Kaiserslautern)Olsbrücken (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zwischen Wörsbach und Olsbrücken ist es am Montagmorgen zum Unfall gekommen. Eine 19-jährige Autofahrerin kam auf der nassen, mit Laub bedeckten Straße ins Schleudern. Vermutlich wegen unangepasster Geschwindigkeit verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In einer scharfen Kurve kam das Auto von der Straße ab. Am Wagen entstand Blechschaden. Die 19-Jährige blieb unverletzt. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell