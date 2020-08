Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Turnschuhe aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Auf noch nicht geklärte Weise haben sich Diebe in der Saarstraße Zugang zu einem Auto verschafft. Den Unbekannten gelang es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 21.30 und 5.45 Uhr, in den Opel Insignia einzudringen.

Am frühen Mittwochmorgen stellte der Besitzer fest, dass aus dem Wagen verschiedene Gegenstände verschwunden sind. Die Täter erbeuteten unter anderem Kreditkarten, Personalausweis, Führerschein und ein Paar Turnschuhe der Marke "New Balance".

Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 entgegen. |cri

