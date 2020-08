Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto macht sich selbständig

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Sozusagen davongerollt ist einem Paket-Auslieferer am Mittwochnachmittag in Niederkirchen sein Fahrzeug. Der 33-jährige Mann hatte seinen Fiat Ducato gegen 14.20 Uhr in der Straße "Hahnenhügel" abgestellt und war ausgestiegen, um Pakete auszuliefern. Offenbar sicherte er dabei den Wagen nicht genügend ab, so dass er sich in der abschüssigen Straße selbständig machte und allein losrollte. Die "Geisterfahrt" endete an einer Hauswand.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. |cri

