Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Essen angebrannt

Kaiserslautern (ots)

Ein angebranntes Essen sorge am Sonntagmorgen in der Friedrichstraße für einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Zeugen meldeten Rauch aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Sofort rückten die alarmierten Rettungskräfte aus. Vor Ort öffnete die Feuerwehr die Tür der betroffenen Wohnung. Der Inhaber war erst durch den Einsatz der Wehrleute wach geworden. Er hatte auf dem Herd einen Topf stehen lassen. Das Essen darin brannte an. Der Mann blieb unverletzt. Die Feuerwehr sorgte für eine Durchlüftung der Wohnung. Sachschaden ist nicht entstanden. |erf

