POL-PPWP: Neun Anzeigen, zwei Fahrverbote

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Geschwindigkeitskontrolle haben Polizeibeamte am Dienstagvormittag auf der B37 im Bereich Hochspeyer durchgeführt. Mit dem Lasermessgerät wurden in der Zeit von 9 bis 11 Uhr die Fahrzeuge ins Visier genommen, die aus Richtung Kaiserslautern kommend in Fahrtrichtung Hochspeyer unterwegs waren.

22 davon waren zu schnell unterwegs und wurden vom Anhaltekommando herausgewunken. 13 Fahrer kamen mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon, neun lagen jedoch so deutlich über dem Tempolimit von 70 km/h, dass sie eine Ordnungswidrigkeitsanzeige erhalten.

Zwei der erwischten Fahrer müssen sogar mit einem Fahrverbot rechnen. Den Negativrekord des Vormittags stellte ein Fahrer auf, der mit 107 "Sachen" an der Kontrollstelle in Höhe des Parkplatzes am Ruheforst vorbeibrauste.

In einem Fall musste eine Sicherheitsleistung einbehalten werden, weil der Fahrer, der beim Schnellfahren erwischt wurde, seinen Wohnsitz außerhalb der EU hat. |cri

