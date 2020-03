Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Harley contra Verkehrsinsel

Kaiserslautern (ots)

Mit seinem Motorrad hat ein Mann am Donnerstagmorgen in der Merkurstraße einen Unfall gebaut. Der 37-Jährige war kurz nach halb 9 mit seiner Maschine zwischen Vogelwoogstraße und Opelkreisel unterwegs und fuhr hinter einem Pkw her. Als er den Vordermann überholen wollte, übersah der Biker eine Verkehrsinsel auf der Fahrbahn und konnte dieser nicht mehr ausweichen, so dass es zur Kollision kam.

Der 37-Jährige zog sich leichte Verletzungen am Bein zu; er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad, einer Harley Davidson, entstand Sachschaden: Felge, Reifen und Vorradgabel wurden beschädigt, außerdem entstanden an der Seite Kratzer und Dellen. Die genaue Höhe des Sachschadens steht nicht fest. Die Maschine wurde abgeschleppt. |cri

