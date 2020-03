Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vandalen zerstören Windschutzscheibe - Wer hat etwas gesehen?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise: In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte in Hohenecken einen Renault Trafic beschädigt. Sie schlugen an dem Kleintransporter die Windschutzscheibe ein. Das Auto parkte zwischen Freitag, 23 Uhr, und Samstag, 4 Uhr, in der Straße Kirchdell am Fahrbahnrand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell