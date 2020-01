Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken randaliert

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann hat am Montagabend in der Friedenstraße mit Müll um sich geworfen und gegen ein geparktes Auto getreten. Nachdem er seine Wut rausgelassen hatte, setzte sich der 37-Jährige in einen Bus und ließ sich zum Rathaus fahren. Eine Zeugin beobachtete das Geschehen und informierte die Polizei. Auf dem Weg in die Innenstadt konnte der Mann von der Polizei angehalten werden. Er war alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab 2,3 Promille. Die Polizei stellte die Personalien des 37-Jährigen fest. Ob an dem Auto, gegen das der Mann trat, ein Schaden entstand, ist aktuell nicht geklärt. Die Fahrzeughalterin wurde informiert. Die Ermittlungen dauern an. |erf

