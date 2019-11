Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zahlreiche Verkehrssünder erwischt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Dienstag und Mittwoch mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Besonderes Augenmerkt legten die Beamten auf Geschwindigkeits- und Rotlichtverstöße.

Mit Tempo 111 war am Dienstagnachmittag ein Autofahrer auf der Bundesstraße 37 in Höhe Ruheforst in Richtung Kaiserslautern unterwegs und fiel damit bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf. Erlaubt sind dort 70 Stundenkilometer. Auf den Mann kommen ein Bußgeld und ein Eintrag ins Flensburger Verkehrszentralregister zu.

Eine Anzeige handelten sich während der Kontrolle noch vierzehn weitere Fahrer ein, weil sie erheblich zu schnell unterwegs waren.

Insgesamt kontrollierten die Beamten in beiden Richtungen 1.228 Fahrzeuge. Neben den fünfzehn Anzeigen kommt auf 177 Autofahrer eine kostenpflichtige Verwarnung zu.

Vor allem Rotlichtverstöße hatte die Polizei am Mittwochvormittag im Blick. Die Beamten legten ihr Augenmerk auf die Ampeln in der Mainzer Straße.

Zwischen 08.30 und 12.15 Uhr erwischten sie neun Autofahrer, die das Rotlicht an den Kreuzungen zur Donnersbergstraße und dem Hilgardring nicht beachteten. Auf die Fahrer kommt eine Anzeige zu. Sie müssen mit einem Bußgeld von mindestens 90 Euro und einem Eintrag in Flensburg rechnen. Gegen einige wird auch ein Faherverbot verhängt.

Sieben weiteren Fahrern wurden Mängelberichte wegen Defekten an ihren Autos oder weil sie die notwendigen Papiere nicht dabei hatten ausgestellt. |mhm

