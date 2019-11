Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Achtung beim Einkaufen!

Kaiserslautern (ots)

Taschendiebe gehen bekanntlich dreist vor. Immer wieder suchen sie sich ihre Opfer gezielt aus, ganz egal wo. Häufig kommt es vor, dass Personen ihren Geldbeutel oder andere Wertgegenstände nach dem Einkaufen vermissen. Schuld daran sind oft Diebe, die Menschen auflauern. So passiert am vergangenen Wochenende in Weilerbach. Eine 75-jährige Seniorin erledigte ihre Einkäufe in einem Discounter in der Europastraße und wurde vermutlich Opfer eines Taschendiebstahls. Die Frau gab an, dass sie sich noch an zwei Männer erinnern könne, die sie beobachteten. In der Geldbörse befanden sich unter anderem zwei Bankkarten sowie 70 Euro Bargeld. Den Diebstahl selbst bemerkte die Frau nicht. Das ist nicht die Ausnahme, denn die Täter gehen in der Regel äußerst professionell vor. Nicht immer haben es die Taschendiebe auf ältere Personen abgesehen. In Kaiserslautern wurde am Mittwoch einer 43-Jährigen der Geldbeutel in einem Lebensmittelmarkt bestohlen.

Die Polizei empfiehlt daher: Lassen sie ihre Wertsachen niemals unbeaufsichtigt und bleiben Sie stets aufmerksam! |slc

