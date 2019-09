Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wohnungseinbruchdiebstahl

Kaiserslautern (ots)

Die kurze Zeit der Abwesenheit der Bewohner nutzten mehrere Täter am Freitagmittag, um in eine Wohnung im westlichen Stadtgebiet einzubrechen. Durch die Hinweise aufmerksamer Zeugen und polizeiliche Recherchen, konnten bereits nach kurzer Zeit zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Die bei der Tatausführung beschädigte Wohnungseingangstür wurde durch die Berufsfeuerwehr Kaiserslautern provisorisch repariert, so dass die Wohnung weiterhin nutzbar blieb.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell