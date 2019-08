Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoreifen platt gestochen

Mehlingen (Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn) (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in der Eckstraße an zwei Autos Reifen platt gestochen. Die Täter machte sich an einem VW Golf und an einem VW Passat zu schaffen. Insgesamt beschädigten die Vandalen drei Reifen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat in der Nacht zum Montag im Bereich der Eckstraße Verdächtiges wahrgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

