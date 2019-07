Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bestohlen nach durchgezechter Nacht

Kaiserslautern (ots)

Einen Diebstahl brachte am Dienstagmorgen eine 22-Jährige zur Anzeige. Sie gab an, dass sie in der Nacht zuvor einen 50-Jährigen kennenlernte und mit diesem in dessen Wohnung in der Rudolf-Breitscheid-Straße ging. Weil sie laut eigenen Angaben äußerst betrunken war, sei sie auf der Couch eingeschlafen. Als sie wieder aufwachte, bemerkte sie das Fehlen von circa 300EUR Bargeld. Der 50-Jährige war allerdings verschwunden. Da zum Tatzeitpunkt die Wohnungstür an der stark frequentierten Straße offen stand, kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Personen vor Ort waren. Die Ermittlungen laufen. |slc

