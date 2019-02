Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht den "Parkplatz-Rambo", der am Dienstag in der Wagnerstraße ein Auto gerammt hat und einfach abgehauen ist, ohne den Schaden zu melden. Wie die betroffene Fahrzeughalterin am Mittag bei der Polizei anzeigte, hatte sie ihren VW Golf gegen 11 Uhr in einer Parkbox am rechten Fahrbahnrand in Höhe des Hauses Nummer 22 in Richtung Kerststraße (Fußgängerzone) abgestellt. Als sie gegen 12.30 Uhr zurückkehrte, entdeckte sie die Bescherung: Die hintere Stoßstange des Wagens wurde beschädigt. Geschätzter Schaden: etliche hundert Euro.

Den Spuren nach zu urteilen, ist vermutlich ein anderer Autofahrer beim Rangieren gegen den Golf gestoßen. Der Verantwortliche machte sich jedoch aus dem Staub. Auf ihn wartet eine Strafanzeige wegen Unfallflucht.

Zeugen, die möglicherweise Hinweise auf das Verursacherfahrzeug und dessen Kennzeichen geben können, oder die gesehen haben, wer am Steuer des Wagens saß, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 Kontakt mit der Polizeiinspektion 2 aufzunehmen. | cri

