POL-PPWP: 24-jähriger Mann mit Spielzeugpistole sorgt für Aufregung in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) - Am Mittwochabend lief ein 24-jähriger Mann von der Steinstraße über die Marktstraße in Richtung Stadtzentrum. Mit einer Pistole zielte er auf Personen und Gebäude. Aufgrund der auffälligen roten Mündung und des roten Abzuges lag schnell die Vermutung nahe, dass es sich hierbei um eine Spielzeugpistole handeln könnte. Alarmierte Kräfte konnten den jungen Mann in der Nähe des Union-Kinos aufgreifen. Die Pistole konnte zweifelsfrei als Spielzeugwaffe eingestuft werden. Er wurde im Anschluss vom Ordnungsdienst der Stadt Kaiserslautern in eine Fachklinik gebracht.

