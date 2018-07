POL-PPWP: Bankkunden mit Pflasterstein bedroht - Untersuchungshaft angeordnet

Kaiserslautern (ots) - Ein 19-Jähriger, der bereits am Samstag im Stadtgebiet unangenehm aufgefallen ist (wir berichteten: https://s.rlp.de/bD1ML), steht im Verdacht, am Dienstagabend im Vorraum einer Bank am Stiftsplatz mehrere Personen mit einem Pflasterstein bedroht zu haben. Er habe von ihnen Geld beziehungsweise die Bankkarten gefordert und sie mit Schlägen sowie Tritten attackiert, so der aktuelle Stand der Ermittlungen. Drei Personen im Alter von 29, 33 und 53 Jahren wurden leicht verletzt. Zwei weitere mutmaßlich Geschädigte sind bislang nicht bekannt. Die Polizei bittet die Personen, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 zu melden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter derselben Rufnummer entgegen. Der 19-Jährige wurde festgenommen und heute beim Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell