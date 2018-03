POL-PPWP: Brand einer Gasflasche

Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn (ots) - In einem Sportheim in der Verbandsgemeinde ist es in der Nacht zum Donnerstag zum Brand einer Gasflasche gekommen. Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt an einem Heizgerät gewesen sein. In der Nacht noch anwesende Personen bemerkten das Feuer und brachten die Gasflasche ins Freie. Dort wurde sie von der Feuerwehr abgelöscht. Glücklicherweise wurden durch das Feuer lediglich nur ein Türrahmen und ein Heizkörper des Sportheims in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden.

