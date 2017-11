POL-PPWP: Einbruch in Schulgebäude

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in der Innenstadt in ein Gymnasium eingebrochen.

Die Diebe drangen irgendwann zwischen 22 Uhr und 7.30 Uhr durch ein Kellerfenster in das Schulgebäude ein. Sie brachen mehrere Innentüren auf und durchwühlten im Lehrerzimmer und in anderen Nebenräumen Schränke. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest. Die Polizei schätzt, dass die Täter bei dem Einbruch einen Sachschaden von etwa 3.500 Euro verursacht haben. Die Ermittler sicherten am Tatort Spuren.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

