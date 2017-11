POL-PPWP: Kollision der "Sterne"

Kaiserslautern (ots) - An der Leitplanke endete am Mittwochabend die Fahrt von zwei Autos in der Mannheimer Straße. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt.

Nach den bisherigen Ermittlungen waren die beiden Fahrzeuge (beides Mercedes-Pkw) auf der B37 stadteinwärts unterwegs - einer auf der linken und einer auf der rechten Fahrspur. In Höhe des Hauses Nummer 230 wollte der rechts fahrende Mercedes nach links abbiegen. Dabei übersah der 66-jährige Fahrer jedoch den Pkw auf dem Fahrstreifen neben ihm.

Es kam zunächst zu einem seitlichen Zusammenstoß; in der Folge kamen beide Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallten gegen die Schutzplanken. In dem Mercedes, der sich auf der linken Spur befunden hatte, zog sich die 82 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Der Wagen wurde stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt.

