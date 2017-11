POL-PPWP: Betrunkener Ladendieb

Kaiserslautern (ots) - Mit Polizeibegleitung ist ein Ladendieb am Mittwochabend nach Hause gebracht worden. Der 39-Jährige war zunächst gegen 21 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Pariser Straße beim Stehlen aufgefallen. Als er den Kassenbereich passiert hatte, löste der Diebstahlsalarm aus.

Daraufhin sprach die Kassiererin den Mann an und entdeckte, dass der 39-Jährige unbezahlte Waren in seine Jacke gesteckt hatte. Sie informierte den Sicherheitsdienst, der den Mann bis zum Eintreffen der Polizeistreife festhielt.

Weil eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der 39-Jährige schon polizeilich aufgefallen ist, wurde er zur erkennungsdienstlichen Behandlung mit zur Dienststelle genommen. Während der Anzeigenaufnahme äußerte der deutlich alkoholisierte Mann, dass er mit dem Fahrrad nach Hause fahren will. Um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern, wurde ihm die Benutzung des Rades verboten und vorsorglich das Fahrrad vor Ort verschlossen.

Anschließend brachte eine Streife den 39-Jährigen zu seiner Ehefrau. Ihr wurde auch der Schlüssel für das Fahrradschloss übergeben.

