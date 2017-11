POL-PPWP: Reifen abmontiert und geklaut

Kaiserslautern (ots) - Auf dem Gelände eines Autohauses haben sich zu Wochenbeginn Reifendiebe zu schaffen gemacht. Am Mittwoch fiel auf, dass an zwei Fahrzeugen der Marke Dacia die Reifen fehlen. Unbekannte müssen sie in der Zeit zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Mittwochnachmittag, 14.30 Uhr, abmontiert haben. Die beiden Wagen standen in dieser Zeit auf einem Lagerplatz in der Lauterstraße. Die Täter hatten ein Loch in den Zaun geschnitten, um auf das Areal zu kommen.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.

