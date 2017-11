POL-PPWP: An der Ampel in die Quere gekommen

1 weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots) - In der Pariser Straße sind sich am späten Mittwochnachmittag zwei Autos buchstäblich in die Quere gekommen. Der Hyundai war stadtauswärts unterwegs, der Mitsubishi entgegengesetzt stadteinwärts.

An der Ampelkreuzung in Höhe der Einmündung "Am Belzappel" bog der Hyundai nach links ab, der Mitsubishi fuhr geradeaus weiter. Beide hatten nach derzeitigen Erkenntnissen Grünlicht, der Hyundai hätte jedoch trotzdem dem Mitsubishi den Vorrang gewähren müssen.

Bei der Kollision wurde der Hyundai so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

