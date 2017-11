POL-PPWP: Haufenweise Blechschäden

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) - Einen regelrechten "Unfall-Mittwoch" hat die Polizeiinspektion 1 erlebt. Insbesondere die Streifen des Spätdienstes wurden sozusagen von einem Unfall zum nächsten gerufen. In den meisten Fällen handelte es sich aber zum Glück nur um Blechschäden. Los ging's mit den Unfällen aber schon am Morgen:

7 Uhr: Beim Ausparken stieß ein 23-jähriger Autofahrer in der Mainzer Straße gegen ein anderes geparktes Fahrzeug. Er meldete den Unfall der Polizei, die den Halter des gerammten Wagens ermitteln und verständigen konnte. Für die Regulierung des Schadens wurden die Personalien ausgetauscht.

8.30 Uhr: Am Stadtwald touchierte ein Pkw beim Einparken einen anderen und beschädigte diesen. Der 20 Jahre alte Verursacher wurde verwarnt und der Halter des anderen Fahrzeugs über das "Malheur" informiert.

12 Uhr: Ein weiterer Park-Unfall ereignete sich in der Lutrinastraße. Auch hier rammte eine Autofahrerin beim Einparken mit ihrem BMW einen stehenden VW Polo. Die 56-Jährige nahm die Verwarnung an.

13.20 Uhr: Weil sie beim Abbiegen die Vorfahrt eines anderen Autos missachtete, verursachte eine 71-jährige Autofahrerin an der Ecke Rittersberg/Martin-Luther-Straße einen Unfall. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden; verletzt wurde zum Glück niemand.

14.10 Uhr: In der Europaallee krachte es in Höhe der Ausfahrt eines größeren Parkplatzes. Eine 60 Jahre alte Autofahrerin, die mit ihrem Hyundai den Parkplatz verlassen wollte, hatte den Vorrang eines Suzuki missachtet. Beim Zusammenstoß wurden beiden Fahrzeuge beschädigt.

15.15 Uhr: Auf einem Tankstellengelände in der Mainzer Straße stießen zwei Fahrzeuge zusammen. Der 69-jährige Fahrer eines Transporters war nach dem Tanken beim Losfahren gegen den stehenden Pkw geprallt.

16.25 Uhr: Gleich drei Fahrzeuge wurden in einen Unfall in Enkenbach-Alsenborn verwickelt. Eine 78-jährige Autofahrerin passierte eine Fahrbahnverengung "Am Mühlberg", kam dabei aber zu weit nach rechts und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug. Dieses wiederum wurde dadurch auf einen weiteren Pkw geschoben. An allen drei Wagen entstand Sachschaden.

17 Uhr: Für einen Unfall sorgte eine 48 Jahre alte Frau, als sie aus Richtung Erlenbach kommend an der Einmündung zur L387 nach links abbiegen wollte. Sie war schon in den Kreuzungsbereich eingefahren, als sie ein von rechts herannahendes Auto bemerkte und stehen blieb. Dadurch brachte sie jedoch auch den von links kommenden Autofahrer in die Bredouille. Er 24-Jährige wich nach rechts aus - dabei überfuhr er jedoch eine Verkehrsinsel und Schild. Sein Volvo wurde stark beschädigt.

17.03 Uhr: Bei einem Wendemanöver in der Bismarckstraße verursachte eine 27-jährige Frau einen Unfall. Sie wollte mit ihrem Kleinbus an der Ecke zur Friedrichstraße auf der Fahrbahn drehen, dabei streifte sie jedoch mit der rechten Fahrzeugseite einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw.

17.30 Uhr: Selbständig gemacht hat sich ein Auto in Mehlingen - und ist gegen eine Mauer geprallt. Anwohner der Straße "Im Brand" meldeten den Vorfall der Polizei. Von der Fahrzeughalterin war zunächst nichts zu sehen. Die Frau kam aber wenig später zur Unfallstelle. Sie gab an, den Wagen gegen 15 Uhr abgestellt und auch die Handbremse angezogen zu haben. Wieso er losrollte, blieb unklar. Beschädigt wurde lediglich der Pkw.

17.45 Uhr: Ein zu schnelles Reh sorgte im Bereich Schneckenhausen für einen Unfall. Ein 57-jähriger Autofahrer, der aus Richtung Otterberg kam, erfasste das Tier kurz vor dem Eingang Schneckenhausen. Das Reh verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand Sachschaden.

17.55 Uhr: In der Ludwigstraße kam es zu einem Auffahrunfall. Ein 51 Jahre alter Autofahrer krachte auf das Heck seines Vordermanns, als dieser verkehrsbedingt abbremsen musste.

18.25 Uhr: Im Vorbeifahren hat ein 31-jähriger Autofahrer in der Galappmühler Straße einen parkenden Wagen gestreift. Die Folge: Blechschäden an beiden Fahrzeugen - und eine Verwarnung für en Verursacher.

19.10 Uhr: Beim Rangieren ist einem 60-jährigen Autofahrer in der Unionstraße ein Fehler unterlaufen. Er stieß mit seinem Firmenwagen gegen einen Pfosten, so dass der Pkw beschädigt und der Pfosten verbogen wurde.

22.15 Uhr: Von einem Parkplatz in der Mailänder Straße wurde ein weiterer Park-Rempler gemeldet. Der 18-jährige Verursacher teilte selbst mit, dass er beim Ausparken gegen das Heck eines anderen Wagens gestoßen war. Die Streife nahm die erforderlichen Daten auf und konnte den Halter des anderen Fahrzeugs informieren.

22.50 Uhr: Eine Vorfahrt-Missachtung hat an der Ecke Donnersbergstraße/Entersweilerstraße/Barbarossastraße zu einem Unfall geführt. Ein 31 Jahre alter Autofahrer, der mit seinem BMW aus der Entersweilerstraße kam, nahm einem Audi A3, der in der Donnersbergstraße fuhr, die Vorfahrt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es blieb auch in diesem Fall bei Blechschäden an beiden Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell