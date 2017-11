POL-PPWP: Marihuanageruch führt zu Tatverdächtigem

Kaiserslautern (ots) - In einem Wohnheim in der Innenstadt haben Zeugen am Mittwoch Marihuana-Geruch wahrgenommen und die Polizei verständigt.

Ihre Nasen führten die Beamten zum Appartement eines Hausbewohners. Auf den süßlichen Geruch hin angesprochen räumte ein 22-Jähriger, der zu Besuch war, sofort ein, dass er eben einen Joint geraucht habe. Der Gastgeber und andere Mitbewohner hätten nicht mitgeraucht, so der 22-Jährige. In einem Aschenbecher fand sich der Rest eines Joints. Der 22-Jährige blickt nun einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell