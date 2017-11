POL-PPWP: Einbrecher vertrieben

Enkenbach-Alsenborn (ots) - Einbrecher sind am vergangenen Wochenende in der Ludwigstraße - vermutlich durch einen anschlagenden Hund und einen Bewegungsmelder der einen Leuchtstrahler eingeschaltet hat - vertrieben worden.

Wie eine Anwohnerin erst jetzt der Polizei mitteilte, habe am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr in der Nachbarschaft ein Hund angeschlagen. Ein Zeuge habe daraufhin zwei unbekannte Personen im Garten einer Nachbarin gesehen. Später stellte man fest, dass Unbekannte in den Gartenzaun des Anwesens ein Loch schnitten. Andere Einbruchspuren konnten nicht festgestellt werden. Offensichtlich hatte das Hundegebell und der sich einschaltende Leuchtstrahler die Einbrecher verscheucht.

