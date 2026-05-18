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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 37-Jährige verletzt Polizisten

Kaiserslautern (ots)

Eine 20-Jährige hatte Sonntagnacht ihr Mobiltelefon verloren. Sie konnte das Gerät zwar orten, allerdings war die Finderin offenbar nicht gewillt, das Telefon herauszugeben. Die junge Frau alarmierte daraufhin die Polizei.

Beim Eintreffen der Beamten weigerte sich die Finderin, ihre Personalien anzugeben. Die Einsatzkräfte erklärten ihr, dass sie dazu verpflichtet ist. Die 37-Jährige verweigerte jedoch jede Mithilfe und wehrte sich gegen die Polizisten. Sie verletzte dabei einen von ihnen an der Hand.

Ein Zeuge gab an, dass die Frau Alkohol getrunken habe. Eine Blutprobe wurde ihr auf richterliche Anordnung hin entnommen. Die 37-Jährige muss sich jetzt unter anderem wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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