Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 17-jährige Leichtkraftradfahrerin leichtverletzt

Ruppertsecken (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde eine Kradfahrerin auf der Kreisstraße 34 bei einem Unfall im Begegnungsverkehr leichtverletzt. Die 17-Jährige aus dem Landkreis Alzey-Worms fuhr mit ihrem Leichtkraftrad in Richtung Rockenhausen und kam in einer Rechtskurve zu weit nach links, so dass es zu einem Kontakt mit der Fahrerseite eines entgegenkommenden PKW kam. Die Kradfahrerin verletzte sich dabei leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell