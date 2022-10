Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Weitere Unfallstelle gesucht

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Ein Anwohner in der Prinzenstraße stellte am Montagmorgen in seiner Einfahrt die Spuren eines Verkehrsunfalles fest, der sich seit Sonntagabend dort ereignet haben dürfte. Ein zunächst unbekanntes Fahrzeug war offensichtlich gegen die Grundstücksmauer gefahren und hatte die Unfallstelle anschließend verlassen. An der Betonmauer ist augenscheinlich kein Schaden entstanden. Am Unfallort blieben verschiedene Fahrzeugteile, darunter auch das vordere Kennzeichen, zurück. Die Fahrzeughalterin wurde im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen aufgesucht. Das Verursacherfahrzeug, ein goldfarbener Opel Corsa mit KIB-Kennzeichen, stand stark unfallbeschädigt in der Garage. Die Fahrereigenschaft zum Unfallzeitpunkt ist derzeit noch unklar. Neben einem korrespondierenden Frontschaden wurde an dem PKW auch noch ein größerer Schaden am Heckstoßfänger festgestellt, der bei einem weiteren Verkehrsunfall mit bislang unbekanntem Unfallort entstanden sein dürfte.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur weiteren Unfallstelle oder zum Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 bei der Polizeiinspektion Rockenhausen zu melden. |pirok

