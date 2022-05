Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Garage

Werkstatt

Eßweiler (ots)

Im Tatzeitraum von Freitag den 20.05.2022 gegen 17:00 Uhr bis Samstag den 21.05.2022 gegen 08:00 Uhr verschafften sich in der Hauptstraße in Eßweiler bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer seitlichen Tür Zutritt zu einer Garage bzw. Werkstatt. Im Gebäudeinneren wurde nach Wertgegenständen gesucht. Nach bisherigem Kenntnisstand machten die Täter jedoch keine Beute. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 / 9110 zu melden. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell