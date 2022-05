Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Erpressungsopfer gerät an Fakeaccount

Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein (ots)

61-Jähriger mit Nacktfotos erpresst. Am Montag erstattete der Mann Anzeige bei der Polizei in Lauterecken. Eine "Internetbekanntschaft" forderte von ihm Geld, ansonsten würden Nacktbilder von ihm veröffentlicht werden. Der Anzeiger hatte diese während eines Chats über WhatsApp an seine "Bekanntschaft" geschickt. Offensichtlich geriet er an einen betrügerischen Fakeaccount. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und warnt in diesem Zusammenhang vor dem Versand von Bildern im Internet. |pilek

