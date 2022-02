Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vandalismus auf Spielplatzgelände

Schweisweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Wie der Polizei erst nachträglich bekannt wurde, haben unbekannte Täter im Zeitraum vom 08. bis 11.02.2022 in der Straße "Am Damm" eine Station für Hundekotbeutel stark beschädigt. Weiterhin wurden zwei Absperrbügel sowie ein Fußballtor vom Spielplatzgelände entfernt und in die Alsenz geworfen. Die Beschädigungen wurden am vergangenen Freitag um die Mittagszeit festgestellt. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell