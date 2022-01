POL-PDKL: Dann war da noch..

Polizeidirektion Kaiserslautern

Kusel

Am 16.01.2022, gegen 12:30 Uhr, fiel einer Funkstreife der Polizeiinspektion Kusel am Kreisverkehr in der Glanstraße ein Opel Corsa auf, aus dessen geöffneten Kofferraum vier Matratzen herausragten. In der anschließenden Verkehrskontrolle staunten die einschreitenden Beamten nicht schlecht. Besagte Matratzen waren lediglich mit einem Handyladekabel gesichert. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ferner muss er mit einem Verwarngeld rechnen.|pikus

