Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ortsschild entwendet

Jettenbach (ots)

Zu einem Diebstahl ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag in Jettenbach gekommen. Die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein teilte mit, dass das Ortseingangsschild, aus Richtung Bosenbach kommend, in der Nacht vom 11.06.21 auf den 12.06.21 entwendet wurde. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lauterecken 06382-9110 entgegen.

