Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auffahrunfall auf B 270; ein Unfallbeteiligter verletzt

Bild-Infos

Download

Kreimbach-Kaulbach (ots)

Am Dienstag den 08.06.2021 kam es gegen 14:30 Uhr auf der B 270 in Kreimbach-Kaulbach in Höhe der Tankstelle zu einem Auffahrunfall. Durch den Unfall erlitt der vorausfahrende Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen. Durch einen Rettungswagen erfolgte die Erstversorgung vor Ort. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell