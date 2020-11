Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Abfälle in der Natur entsorgt

HinzweilerHinzweiler (ots)

Für Unmut sorgte eine illegale Altreifenentsorgung in der Ortsgemeinde Hinzweiler am Sonntagmorgen. Umweltsünder hatten acht Altreifen sowie fünf Doppelglasscheiben neben einem Feldweg zwischen Hinzweiler und Aschbach, oberhalb des Aussiedlerhofes, entsorgt. Die Polizei versucht den Umweltfrevler zu ermitteln und fragt deshalb, wer insbesondere Hinweise zu den Scheiben geben kann, welche vermutlich an einem Gebäude ausgebaut beziehungsweise gerade durch neue ersetzt wurden. Die Polizeiinspektion in Lauterecken ist unter der Telefon-Nummer 06382 9110 erreichbar. |pilek-AH

