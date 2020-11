Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußgängerin von Fahrzeug erfasst

KuselKusel (ots)

Am Mittwochmorgen überquerte eine 64-jährige Fußgängerin die Gartenstraße in Höhe des Einmündungsbereiches zur Fritz-Wunderlich-Straße. Eine 73-jährige Fahrerin eines Mazda 2 bog zeitgleich von der Fritz-Wunderlich-Straße in die Gartenstraße ein, übersah die Fußgängerin auf der Fahrbahn und erfasste diese.

Aufgrund der nicht allzu hohen Geschwindigkeit beim Abbiegevorgang wurde die Fußgängerin nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie erlitt nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Platzwunde am Kopf und einen Knochenbruch.|pikus

