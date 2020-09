Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wildunfälle mit Varianten

Lauterecken (ots)

Im Dienstbereich der Polizeiinspektion Lauterecken ereignen sich täglich mehrere Wildunfälle. Die drei vom Montag variieren vom Sachschaden bis zum Fahrzeugüberschlag. "Fast normal" verlief ein Zusammenstoß mit einem Reh am frühen Montagmorgen auf der K 42 zwischen Reipoltskirchen und Einöllen. Der 39-jähriger Fahrzeugführer hatte das die Straße überquerende Tier mit seinem PKW touchiert. Das Reh verendete; am Auto entstand Sachschaden. Am gleichen Morgen waren zwei PKW auf der B 270 von Heinzenhausen in Richtung Wolfstein unterwegs: Vor dem ersten Wagen querte ein Wildschwein von rechts nach links über die Fahrbahn. Das Tier wurde vom Fahrzeug erfasst und hinter den Opel Corsa geschleudert, wo es auf die Front des nachfolgenden PKW Honda prallte. Die Corsa-Fahrerin bremste voll ab. Die nachfolgende Honda-Fahrerin reagierte nicht mehr zeitgerecht und fuhr auf. Den beiden Fahrzeugführerinnen sowie dem Wildschwein ging es anschließend verhältnismäßig gut. Die beiden Frauen meldeten gefasst den Unfall der Polizei. Das Tier lief ins Gelände davon. Eine besondere Begegnung mit einem Reh hatte dann am Abend eine 58-Jährige, die im Dunkeln mit ihrem PKW Suzuki auf der B 420 unterwegs war. Bei Glanbrücken querte das Tier plötzlich die Fahrbahn und wurde von dem PKW erfasst. Die Autofahrerin verriss vor Schreck das Lenkrad. Der Wagen brach aus und überschlug sich. Schließlich landete der Suzuki wieder auf den Rädern im Straßengraben. Die 58-jährige wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Wagen wurde als Totalschaden eingestuft. Zwei nachfolgende Verkehrsteilnehmer überfuhren auf der Straße liegende Fahrzeugteile, weshalb zwei weitere Unfälle aufzunehmen waren. Das Fazit der Polizei in Lauterecken: Zu jeder Tages- und Nachtzeit ist mit Wild auf der Fahrbahn zu rechnen! Gut ist es mit dem Fahrzeug auf der Fahrbahn zu bleiben! Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug und umsichtiges Fahren sind stets wichtige Gebote im Straßenverkehr. |pilek-AH

