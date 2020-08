Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verletzter Rollerfahrer

Kusel (ots)

Beim Ausparken einen Rollerfahrer verletzt. Am Donnerstag, den 06. August 2020 um 16:30 Uhr wurde "Am Hofacker" durch ein ausparkendes Fahrzeug ein Rollerfahrer verletzt, als dieser an der Parklücke vorbeifuhr und vermutlich übersehen wurde. Hierbei wurde der Rollerfahrer zum Glück nur leicht, in Form von Schürfwunden, verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand minimaler Sachschaden. |pikus

Augenzeugen des Verkehrsunfalles können sich bitte bei der Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381-919/0 bzw. per Email: pikusel@polizei.rlp.de melden.

