Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: ...und am Ende war der Führerschein weg !

Ramstein-Miesenbach (ots)

Die Polizei Landstuhl musste gestern Nachmittag streitende Spaziergänger besänftigen. Gegen 17 Uhr war es auf einem Feldweg im Bereich der Gemarkung Ramstein zwischen einer Familie und einer Frau mit Hund zu Streitigkeiten gekommen, weil der 5jährige Sohn der Familie beim Radfahren zu dicht an der Spaziergängerin vorbeigefahren sei. Nach zunächst verbalen Wortgefechten kam es dann zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf die Mutter des Kindes versuchte die Aggressorin bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die 59jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Weilerbach konnte sich jedoch befreien und wollte mit ihrem Pkw wegfahren. Hierbei streifte sie ihre Kontrahentin und verletzte diese leicht am Bein. Letztendlich konnte die Polizei die Lage beruhigen, stellte aber fest, dass die Pkw-Fahrerin erheblich alkoholisiert war. Es wurden Strafverfahren eingeleitet und am Ende wurde der Führerschein der Autofahrerin einbehalten.|pilan RoBi

Rückfragen bitte an:

Polizei Landstuhl



Telefon: 06371 92290

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell