POL-PDKL: Reh befreit

Eine Spaziergängerin entdeckte am Donnerstagnachmittag ein Reh, welches sich in einem Weidezaun verfangen hatte. Die Polizeibeamten stellten fest, dass es sich um einen Rehbock handelte, welcher sich völlig panisch immer weiter in dem Weidezaun verfing und sich selbst zu erdrosseln drohte. Die Beamten entschieden das Tier zu ergreifen und aus dem Zaun zu schneiden. Nach ca. 30 minütigem Befreiungskampf gelang es schließlich den Rehbock aus dem Zaun zu schneiden. Abschließend gingen sowohl das Reh, als auch die eingesetzten Beamten sichtlich entkräftet aber überglücklich getrennter Wege.

