Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Shell-Tankstelle

Schönenberg-Kübelberg (ots)

In der Nacht vom 05.03.2019 auf den 06.03.2019 wurde in der Saarbrücker Straße, in Schöneberg-Kübelberg, in die dortige Shell Tankstelle eingebrochen.

Der oder die Täter entwendeten ausschließlich Tabakwaren in größerer Menge.

Bei der Tatbegehung wurde bei einem Fenster auf der Rückseite des Gebäudes ein Schutzgitter brachial herausgerissen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Kusel unter der Tel.-Nr.: 06381-919-0 oder an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter der Tel.-Nr.: 06373-822-0.

