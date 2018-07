POL-PDKL: Unfallflucht

67661 Kaiserslautern, BAB 6 (ots) - Ein unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ereignete sich am Samstagabend, 07.07.2018, gegen 23.55 Uhr auf der A 6 in Richtung Saarbrücken, als ein Fahrzeugführer am Ende des Baustellenbereichs bei KL-West nach links von seiner Fahrspur abkam und mit den Verkehrsleiteinrichtungen kollidierte. Dadurch wurden diese verschoben und mussten durch eine Verkehrssicherungsfirma wieder gerichtet werden. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Eine Zeugin meldete den Vorfall hiesiger Polizei; dabei stieg der 01 nach der Kollision zunächst aus, entfernte lose Teile seines Fahrzeuges und fuhr dann unbekümmert weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiautobahnstation Kaiserslautern noch weitere Zeugen. Hinweise bitte an die 0631/35340.

