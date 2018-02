POL-PDKL: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Waldmohr (ots) - Im Tatzeitraum von Sonntag, 18.02.2018 bis Sonntag, 26.02.2018 versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Stadion einzubrechen. An der Terrassentür wurden Hebelspuren entdeckt. Die Polizei sucht hier Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei Kusel unter 06381-919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell