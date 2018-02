POL-PDKL: Sonne nimmt die Sicht - ein Verletzter beim Verkehrsunfall und hoher Sachschaden

Im Einmündungsbereich der beiden schmalen Straßen sind die PKW mit erheblicher Wucht zusammengestoßen. Bild-Infos Download

Eßweiler (ots) -

Bei tiefstehender Sonne sind am Sonntagnachmittag zwei PKW zusammengestoßen. Der vorfahrtsberechtigte Verkehrsteilnehmer wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden an den beiden Wagen wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der ortsunkundige 29-jährige Fahrer eines BMW befuhr die Lochgasse in Richtung der Straße "Im Eck". Beim Abbiegen übersah er den auf der Hauptstraße entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten VW.

