POL-PDKL: Versuchter Einbruch in Firma

Schönenberg-Kübelberg (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten am 24.02.2018, gegen 23.05 Uhr und davor, nach Übersteigen eines Zaunes, dem Versuch des Aufhebelns mehrerer Fenster, dem missglückten Aufdrücken eines Rolltores und anschließendem Einwerfen eines Fensters mittels einer am Tatort aufgefundenen Gasflasche in das Gebäude einer Firma in der MiniTec Allee einzubrechen. Hierbei lösten die Täter jedoch einen optischen und akustischen Alarm aus, der sie vom weiteren Eindringen in das Objekt abhielt.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern und dem Tatgeschehen nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer: 06373/822-0 oder die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 bzw. Email pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de und pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

